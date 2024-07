Der 19-jährige Ferdinand Raabe wurde schon früh in Lettin politisiert. Warum er sich nun für die Partei Volt in der Stadtpolitik engagiert und wie er die erste Sitzung im Stadthaus erlebt hat.

Ferdinand Raabe hat sich in Lettin unter anderem für die neue Wohngruppe in der alten Schule eingesetzt. Das Projekt war im Ort umstritten.

Halle (Saale)/MZ. - Mitten auf dem Lettiner Friedensplatz erhebt sich ein massives Denkmal. In den roten Stein sind die Namen jener Soldaten gehauen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. „Deutschland muss leben – und wenn wir sterben müssen“, so lautet die Mahnung. In dem gelben Backsteinbau gegenüber ist bereits neues Leben eingekehrt. Die Volkssolidarität hat in der alten Schule schutzbedürftige Jugendliche in Wohngruppen untergebracht.