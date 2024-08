Halle/MZ. - Kennen Sie die Vogelwelt von Neustadt? Oder wissen Sie, wie die Sprungtürme in der Schwimmhalle mit den Olympischen Spielen zusammenhängen? Erinnern Sie sich noch daran, dass der Block 201 an der Hallorenstraße der erste war, der nach der Wende abgerissen wurde? Wer sich ausführlich über Neustadt informieren möchte, hat ab 6. September dazu in einem neuen Stadtführer die Gelegenheit dazu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.