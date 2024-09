Über 3.000 Menschen haben in Halle den Christopher Street Day gefeiert. Trotz der Drohungen im Vorfeld. Sie waren laut, bunt und bester Laune. Rechtsextreme wurden am Bahnhof blockiert.

Halle (Saale)/MZ - Als sich am Samstag gegen 13 Uhr der bunte Demonstrationszug am Markt in Bewegung setzte, in den sich laut Polizeiangaben rund 3.400 CSD-Teilnehmer einreihten, waren die Gegner des Christopher Street Days bereits auf dem Rückzug. Sie waren nicht weit gekommen.