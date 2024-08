Das Reh erlag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Saalekreis/mv/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der L164 wurde am Montagabend ein elf Monate altes Baby verletzt. Nach MZ-Information war ein Nissan, der in Richtung Teutschenthal unterwegs war, kurz nach der Auffahrt zur A143 mit dem Reh kollidiert.

Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung wurde das Baby im Unfallauto leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Reh erlag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.