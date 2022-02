Corona-Lage aktuell: Gesundheitsamt meldet drei weitere Todesfälle

Halle (Saale)/MZ/TGO - In Halle sind aktuell 7.956 Personen nach einem positiven Coronatest in Quarantäne. Das sind 157 weniger als am Mittwoch. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag insgesamt 544 Neuinfektionen gemeldet. Es gab zudem drei weitere Todesfälle - eine Person ist mit einer Corona-Infektion und zwei weitere sind an ihr verstorben.

58 Erkrankte liegen derzeit auf den „normalen“ Corona-Stationen in einem Krankenhaus - das sind sieben Personen weniger als noch am Mittwoch. Weitere 10 müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Die meisten neuen Infektionen mit dem Virus verzeichnete die Stadt in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen (187) vor Kindern und Jugendlichen (147).

Das Ordnungsamt hat 70 Kontrollen unter anderem in Parks, bei bekannten Treffpunkten, in Gaststätten sowie Personen durchgeführt, die sich in Quarantäne befindet. Es wurden keine Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt.

In der Stadt wurden an den städtischen Impfstandorten und in den Arztpraxen am Mittwoch 487 Impfungen durchgeführt.