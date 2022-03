Corona-Inzidenz in Halle steigt weiter

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Inzidenz in Halle ist erneut gestiegen. Am Freitag gab die Stadt eine Fallzahl von 1827,40 Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bekannt, das sind 76,67 mehr als am Donnerstag. 713 neue Infektionen wurden registriert, 183 mehr als vor Wochenfrist. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich um zwei auf 506 seit Pandemiebeginn. In halleschen Krankenhäusern wurden 121 Corona-Patienten behandelt, einer weniger als am Donnerstag.