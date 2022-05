Corona-Inzidenz in Halle sinkt auf 573,94 Fälle

Nach wie vor wird in Halle gegen das Coronavirus geimpft. Am Montag ließen sich 158 Personen spritzen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle entspannt sich die Corona-Lage weiter. Die Stadt meldete am Dienstag 234 Neuinfektionen (minus 67 zur Vorwoche) sowie eine um 28,07 auf 573,94 Fälle gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. In den Kliniken der Stadt steht die Ampel nach wie vor auf gelb - das liegt vor allem daran, dass sich infiziertes Personal selbst in Quarantäne begeben muss. Bei 78 Patienten in den Krankenhäusern liegen positive PCR-Tests vor, bei den Intensivpatienten sind es zwölf. Beim Infektionsgeschehen spielen alle Altersklassen nahezu die gleiche Rolle. Die Über-70-Jährigen sind aber deutlich weniger betroffen.