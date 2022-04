Corona in Halle stark rückläufig

Die Zahl der Infizierten in der Saalestadt ist seit Wochenbeginn deutlich gesunken. Auch werden weniger Patienten in den Kliniken behandelt.

Halle (Saale) - Am Donnerstag meldet die Stadt Halle 215 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, das sind 239 weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Inzidenz sinkt auf698,79, das sind gut 100 Zähler weniger als am Vortag. Zu Beginn der Woche lag die Inzidenz noch bei über 800. Gute Nachrichten gibt es auch aus den Krankenhäusern: Nur noch zehn Covid-19-Patienten müssen auf Intensivstationen behandelt werden, insgesamt sind noch 85 in Kliniken in Behandlung. Am Donnerstag der Vorwoche waren es noch 102.