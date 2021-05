Corona in Halle - Inzidenzwert weiter deutlich unter 50

Halle (Saale) - Elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag in Halle bekannt geworden. Sieben Neuinfizierte sind demnach unter 18 Jahren alt, jeweils zwei zwischen 19 und 29 sowie 30 und 49 Jahre alt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 36,87 (Stand 0 Uhr) - und damit knapp sieben niedriger als am Montag.

Bisher haben den Angaben zufolge 100.811 Menschen in der Stadt ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. 34.255 Menschen sind zum zweiten Mal immunisiert oder mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft, bei dem nur eine Dosis nötig ist.

In den Krankenhäusern der Stadt wurden am Dienstag 39 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf Intensivstationen. Es gab keine weiteren Todesfälle, wie es heißt. Bislang sind demnach 349 Hallenser an oder mit Covid-19 gestorben. (mz)