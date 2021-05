Corona in Halle: Vier Neuinfektionen am Pfingstmontag

In Halle wurden am Montag nur vier neue Corona-Fälle festgestellt.

Halle (Saale) - Vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Montag in Halle bekannt geworden. Das sind 13 weniger als am Sonntag, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Drei Neuinfizierte sind demnach zwischen 30 und 49 Jahre alt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag beim Vortagswert von 43,57 und damit niedriger als noch am Freitag und Sonnabend (43.99). Zum Vergleich: Vor einer Woche betrug der Ansteckungswert noch 74,99.

Bisher haben den Angaben zufolge 100.780 Menschen in der Stadt ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. 34.254 Menschen sind zum zweiten Mal immunisiert oder mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft, bei dem nur eine Dosis nötig ist.

Aktuell noch 37 Corona-Patienten in Halles Krankenhäusern

In den Krankenhäusern der Stadt wurden am Montag noch 37 Corona-Patienten behandelt, davon zwölf auf Intensivstationen. Es gab keine weiteren Todesfälle, wie es heißt. Bislang sind demnach 349 Hallenser an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Stadt hat der Mitteilung zufolge am Pfingstwochenende keine Verstöße gegen die gelockerten Corona-Regeln festgestellt. Das Ordnungsamt kontrollierte stadtweit drei Hotels, 23 Parkanlagen, neun Gaststätten sowie 17 bekannte Treffpunkte und nahm zudem zwei Quarantäne-Überprüfungen vor. Unterdessen gelten Beschränkungen wie die Maskenpflicht in der Innenstadt sowie in Bus und Bahn weiter. Die nächtliche Ausgangssperre ist dagegen nicht mehr in Kraft. (mz)