Corona in Halle aktuell: Inzidenzwert sinkt auf 33

Halle (Saale) - Zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Mittwoch in Halle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 33,93 - und damit knapp drei niedriger als am Dienstag.

Bisher haben den Angaben zufolge 102.262 Menschen in der Stadt ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. 35.621 Menschen sind zum zweiten Mal immunisiert oder mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft, bei dem nur eine Dosis nötig ist.

In den Krankenhäusern der Stadt wurden am Mittwoch 33 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf Intensivstationen. Die positive Entwicklung bei der Zahl der Patienten führt dazu, dass die Krankenhaus-Ampel auf grün-gelb steht. Es gab keine weiteren Todesfälle, wie es heißt. Bislang sind demnach 349 Hallenser an oder mit Covid-19 gestorben.

Aufgrund der sinkenden Inzidenz wird die Stadtbibliothek wieder öffnen. Am Freitag, 28. Mai 2021, öffnet zunächst die Zentralbibliothek in der Salzgrafenstraße, am Montag, 31. Mai 2021, folgen die Zweigstellen, teilte die Stadtverwaltung mit. Es gelten die in der Landes-Eindämmungsverordnung festgelegten Zugangsbeschränkungen und Hygieneregeln. (mz)