Halle (Saale) - Eine Neuinfektion mit dem Corona-Virus ist am Sonnabend in Halle bekannt geworden. Betroffen sei ein Mann in der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahre, teilte die Stadt mit. Der Ansteckungswert je 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) sank um 0,42 auf 4,61. Zwei Corona-Patienten werden noch in halleschen Krankenhäusern behandelt, beide auf der Intensivstation.

Indes hat die Stadt weitere Details zu den vier Neuinfektionen vom Freitag bekannt gegeben: Zwei der positiv Getesteten sind demnach Reiserückkehrer. Eine Infektion wird dem privaten Umfeld zugeordnet und im vierten Fall die Gemeinschaftseinrichtung, in der der Betroffene lebt, als Infektionsquelle gesehen.

Schnelltest-Stationen in Halle schließen - Bürgertests aber gesichert

In Halle gibt es künftig weniger Möglichkeiten für kostenlose Corona-Schnelltests - die Versorgung ist aber gesichert. Die Beauftragung von 18 stationären sowie 3 mobilen Anbietern laufe planmäßig am 31. Juli aus, teilte die Stadt Halle am Samstag mit. Der Pandemiestab habe beschlossen, dass es dabei bleibt. „Gründe sind zum einen die stark gesunkene Nachfrage, da Geimpfte und Genesene keine negativen Tests mehr vorweisen müssen und mit Fortschreiten der Impfkampagne die Zielgruppe der Ungeimpften zunehmend kleiner wird“, hieß es.

„Zum anderen sind aufgrund der Coronavirus-Testverordnung des Bundes alle Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren als Leistungsträger dazu berechtigt, kostenlose Bürgertests durchzuführen.“ Diese machten davon regen Gebrauch und böten über das ganze Stadtgebiet verteilt kostenlose Bürgertests an.