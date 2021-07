Corona-Impfung am Wochenende ist Ausnahme in Halle

Halle (Saale)/MZ - Seit längerer Zeit bemühen sich Eltern, die sich an die MZ gewendet haben, vergeblich um einen Impftermin für ihren Sohn. Der 53-Jährige sei in der Woche als Fahrer für ein Fuhrunternehmen tätig. Angebotene Termine in Halle habe er bisher nicht wahrnehmen können. Die Versuche, über Internet oder Servicenummer einen passenden Termin zu erhalten, blieben ohne Erfolg.

Wie die Stadt auf MZ-Nachfrage mitteilt, sind in den vergangenen Wochen die angebotenen Wochenend-Termine in den Impfzentren nur noch in Einzelfällen nachgefragt worden. Deshalb halte die Stadt diese Infrastruktur nur noch an Werktagen vor. Für eine Impfung am Wochenende wird empfohlen, den Hausarzt zu kontaktieren. Doch es gebe punktuell auch Angebote in den Unterimpfzentren, etwa am 31. Juli, um 10 Uhr, im Klinikum Bergmannstrost.

Impfungen ohne Termin bietet die Stadt an diesem Freitag am islamischen Kulturcenter von 14 bis 16 Uhr und Am Treff von 10 bis 16 Uhr an. Außerdem von Montag bis Donnerstag auf dem Universitätsplatz jeweils von 10 bis 15 Uhr. Sowie am Montag an der Kunsthochschule (Neuwerk), Dienstag bei Globus in der Dieselstraße, Mittwoch bei Edeka in der Weißenfelser Straße und der Silberhöhe und Donnerstag auf dem Markt - stets ab 10 bis 15 Uhr. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle lag am Donnerstag indes bei 5,45.