Naturfreibad in Halle öffnet am Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt. Geplant ist ein Tauffest im Juni.

Heidebad in Halle startet in die neue Saison

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Bis zu 25 Grad warm soll es am Samstag und Sonntag werden. Wer da schon an eine Abkühlung denkt, ist im Heidebad genau richtig: Das derzeit einzige geöffnete Freibad in Halle lädt an beiden Tagen von 9 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zu einem „Kurzurlaub am Heidesee“ ein. Allerdings: Die Wassertemperatur beträgt zwölf Grad.