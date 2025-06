Blockbuster, Gewinnspiel & Co.: Wenn der Coca-Cola-Truck an diesem Donnerstag am Peißnitzhaus in Halle Station macht, erwartet Besucher ein buntes Programm.

Der ikonische Coca-Cola-Truck macht am 5. Juni 2025 Station in Halle an der Saale.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Normalerweise kommt er nur in der Adventszeit, doch in diesem Jahr macht der kultige Coca-Cola-Truck auch im Sommer in Halle Station - und zwar bereits am Donnerstag, 5. Juni 2025. Los geht das Programm um 11 Uhr auf dem Planetenplatz am Peißnitzhaus.

Coca-Cola-Truck steht am Peißnitzhaus in Halle

Als Highlight bietet der Truck ab 20 Uhr ein kostenloses Open-Air-Kino, bei dem ein internationaler Kinoerfolg aus dem Jahr 2023 gezeigt wird, heißt es in der Pressemitteilung. Neben der Filmvorführung erwartet Besucher ein Meet & Greet mit einem deutschen Filmstar - wer es ist, will Coca-Cola allerdings noch nicht verraten.

Zuvor gibt es vor Ort unter anderem die Möglichkeit, einen eigenen Kurzfilm zu drehen und mit etwas Glück einen Gutschein im Wert von 15.000 Euro zu gewinnen. Außerdem können Cola-Dosen personalisiert werden, wie das Unternehmen weiter mitteilt.