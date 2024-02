Cinemaxx Halle Warnstreik bei Kinobeschäftigten in Halle, Leipzig, Chemnitz und Magdeburg geplant

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Kinos in Mitteldeutschland dazu aufgefordert, sich an einem Warnstreik zu beteiligen. Dazu aufgerufen sind Beschäftigte in Halle, Leipzig, Magdeburg und Chemnitz.