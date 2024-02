Verdi ruft Kinomitarbeiter von Cinemaxx und Cinestar in Sachsen-Anhalt und Sachsen am Donnerstag zu einem Warnstreik auf. Welche Städte betroffen sind.

Ci nemaxx und Cinestar: Wo in Sachsen-Anhalt am Donnerstag Kinomitarbeiter streiken

Kinomitarbeiter wollen am Donnerstag auf der Berlinale für höhere Löhne demonstrieren.

Halle (Saale)/DUR. - Die Gewerkschaft Verdi hat Kinomitarbeiter von Cinemaxx und Cinestar in Sachsen-Anhalt und Sachsen für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen.

In mindestens vier Kinos in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg und Halle soll bis in die Nacht zum Freitag um 2 Uhr gestreikt werden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Es sei mit "erheblichen Beeinträchtigungen" im Kinobetrieb zu rechnen.

Verdi will für die Kinomitarbeiter höhere Löhne erreichen. Das aktuelle Angebot der Kino-Arbeitgeber sei „völlig unzureichend" und inakzeptabel. Nach Angaben der Gewerkschaft erhalten die Kinomitarbeiter in der Einarbeitungsphase "gerade einmal 5 Cent mehr als den gesetzlichen Mindestlohn". Damit ignorierten die Kinoketten die Lebensrealität der Beschäftigten.

Verdi-Warnstreik: Erhebliche Beeinträchtigungen in Sachsen-Anhalts Kinos

„Die Mitarbeitenden haben Schwierigkeiten von den niedrigen Löhnen die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten zu bewältigen", sagt Martha Richards von Verdi. „Das Kinovergnügen für Gäste ist hinter den Kulissen ein stressiger Job, deswegen fordern wir statt des Mindestlohns ein angemessenes Einstiegsgehalt von 14 Euro pro Stunde."

Die Gewerkschaft rechnet mit einer Beteiligung von mehr als 100 Streikenden. "Die Auswirkungen sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen,“ sagt Lucas Munzke von Verdi. Die Gewerkschaft rät Kinobesucherinnen und Kinobesucher, sich vorab über mögliche Änderungen im Spielplan zu informieren.

Im Rahmen des Streiks ist für Donnerstag eine Kundgebung auf dem Burgplatz in Leipzig geplant. Anschließend wollen die Streikenden nach Berlin zum Filmfestival Berlinale fahren, um dort auf die Situation der Kinobeschäftigten aufmerksam zu machen.