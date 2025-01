Das Sporthaus Cierpinski wird auch in den nächsten Jahren in der Großen Ulrichstraße in Halle bleiben. Und der Familienbetrieb hat noch mehr vor.

Blick in die Filiale "Cierpinski Sport" im StadtCenter Rolltreppe in Halle.

Halle/MZ. - Gute Nachrichten für Sportfans und Halles Innenstadt: Cierpinski Sport hat mit dem Centermanagement im StadtCenter Rolltreppe einen neuen und langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit wird die Filiale in der Großen Ulrichstraße weiter in Halles Innenstadt bestehen bleiben.

Cierpinski Sport in Halle: Verkaufsfläche soll vergrößert werden

„Seit vielen Jahren wird über das Sterben des Innenstadthandels lamentiert. Viele Läden haben Corona nicht überlebt. Umso wichtiger war uns, den Standort in der City für unsere Kunden und Hallenser zu erhalten - wir sind überzeugt von der Zukunft unserer Innenstadt“, betont Geschäftsführer Falk Cierpinski.

Mit der Vertragsverlängerung, die zugleich Planungssicherheit für die zehn Mitarbeiter bedeutet, sei auch die Voraussetzung gegeben, um die Verkaufsfläche auf über 1 000 Quadratmetern zu vergrößern. „Wir werden das Geschäft zeitgemäß und noch serviceorientierter gestalten. Nur Tür aufschließen und die Kunden kommen und kaufen, funktioniert schon lange nicht mehr“, erklärt Cierpinski. Dennoch bleibe man weiterhin Grundversorger für den Breitensport in der Stadt.

Marathon-Doppelolympiasieger Waldemar Cierpinski eröffnete 1990 als Jungunternehmer den ersten Standort des Sportartikelgeschäfts in der Großen Ulrichstraße. Seitdem war das Fachgeschäft Anlaufpunkt für mehrere Generationen an Hallensern. Seit dem Jahr 2000 bietet der Familienbetrieb seine Produkte am jetzigen Standort im StadtCenter Rolltreppe an.