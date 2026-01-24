Nadeln, Impulse, gezielte Handgriffe: Methoden, die viele eher aus der Humanmedizin kennen. Dass Akupunktur und Chiropraktik auch bei Pferden eingesetzt werden, weiß Ute Schmitz. Wie sie damit den Pferden hilft.

Chiropraktik bei Pferden: Wie Ute Schmitz im Saalekreis mit ihren Händen Blockaden löst

Ute Schmitz (l.) behandelt den 26-jährigen Bure schon länger als Physiotherapeutin und Chiropraktikerin. Reiterin Anne Stief ist dankbar dafür.

Etzdorf/MZ. - Der Boden im Hof in Etzdorf ist noch gefroren. Mit gleichmäßigen Schritten läuft das norwegische Fjordpferd über die kleinen glänzenden Kristalle, während Ute Schmitz einige Meter entfernt steht und ihn aufmerksam beobachtet.