Saisonstart in den Frühling: Bevor es für Halles Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt und seine Crew auf große Fahrt geht, steht die turnusmäßige Rundum-Kontrolle des Fahrgastschiffes an.

Check up für die MS „Händel II“

Alles an Bord – auch die Rettungsringe (vier gibt es an Bord des Schiffes) sind vollzählig. Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt im Gespräch mit zwei Vertretern der Wasserschutzpolizei

Halle (Saale)/MZ. - Auf einem der vielen Tische im Fahrgastraum im Bauch der MS „Händel II“ stapeln sich Akten, Ordner und Papiere, daneben ein aufgeklappter Laptop. Wo schon in wenigen Tagen die Passagiere des beliebten Fahrgastschiffes während der ersten Ausfahrten Kaffee und Kuchen serviert bekommen, werden an diesem Vormittag jede Menge Bücher gewälzt: Ölkontrollbuch, Fahrtenbuch, Bordbuch – in jedem sind wichtige Zahlen und Daten festgehalten, von deren Korrektheit sich Polizeihauptmeister Ralph Rösiger und Polizeimeister Justin Wieprich mit gestrengem Blick überzeugen.