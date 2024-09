Dann eben ohne Partei: Alexander Vogt will unabhängiger Oberbürgermeister in Halle werden. Der 45-Jährige will die Verwaltung umbauen.

CDU-Mann Vogt tritt als unabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Halle an

45-Jähriger will OB in Halle werden

Halle (Saale)/MZ. - Der CDU-Stadtrat Alexander Vogt hat angekündigt, als parteiunabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Halle antreten zu wollen. Innerhalb seiner Partei habe er „erheblichen Widerstand“ erfahren und es sei ihm nicht möglich gewesen, „innovative Ideen und neue Impulse“ einzubringen, die Halle dringend brauche, sagt Vogt. Er wolle nicht in den Parteistrukturen feststecken und trete deshalb jetzt alleine an. Der 45-Jährige scheint gut vorbereitet. Am Freitag präsentierte er seine eigene Internetseite und inhaltliche Schwerpunkte für seine Kandidatur.