CDU kritisiert Missstände in Wohnblock in Neustadt

Der Wohnblock am Braunschweiger Bogen in der westlichen Neustadt sorgt schon seit Monaten für Schlagzeilen. Die CDU fordert nun Maßnahmen.

Halle (Saale)/MZ - Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek hat die Situation am Braunschweiger Bogen in der westlichen Neustadt kritisiert. Am Mittwoch sagte er im Hauptausschuss, dass nahezu täglich Polizei oder Ordnungsamt in dem Wohnblock sei und dass es offenbar nach wie vor große Missstände gebe. „Das kann ja kein Dauerzustand sein“, so Scholtyssek.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte, dass er keine aktuelle Meldung aus der Straße habe, die Stadtverwaltung werde der Sache aber nachgehen. Die MZ hatte im August zuerst über mehrere Probleme im Braunschweiger Bogen berichtet. Anwohner hatten damals beispielsweise über Ratten und Müll geklagt. Und beschrieben, dass sie sich nicht sicher fühlten.