Nach dem Kreis- lehnt auch der Landesvorstand neue Mitglieder ab. Soll Alexander Vogt, Bewerber für die OB-Wahl in Halle, so kaltgestellt werden?

CDU-Zoff in Halle: Machtkampf um Alexander Vogts OB-Kandidatur

Alexander Vogt hat mit seinen Ambitionen, OB werden zu wollen, die CDU in Halle in ein Dilemma gestürzt.

Halle (Saale)/MZ - Unmittelbar vor dem Nominierungsparteitag der CDU in Halle für die Oberbürgermeisterwahl wird das Zerwürfnis zwischen dem Kreisvorstand um den Vorsitzenden Marco Tullner und „Rebell“ Alexander Vogt größer. Grund ist die Weigerung des Landesvorstandes am Montagabend, zwölf potenzielle neue Mitglieder in die CDU aufzunehmen. Die Bewerber sollen Vogt, der bei der OB-Wahl ins Rennen gehen möchte, nahestehen.