Anwohner der Adam-Kuckhoff-Straße Bürgerinitiative in Halle: Erst gegen das Identitäre Haus, nun für mehr Bäume im Viertel

Einst schlossen sich Bürger in der Adam-Kuckhoff-Straße gegen das Identitäre Haus zusammen. Nun pflanzen sie neue Bäume in ihrem Stadtviertel. Was das eine mit dem anderen zu tun hat.