BUND will wegen Steinschüttungen am Saaleufer in Halle in die nächste Instanz

Am Mittwoch soll der Stadtrat entscheiden, wie es weitergehen soll.

Halle (Saale)/MZ - Das Gerichtsverfahren um die zweifelhaften Steinschüttungen am Saaleufer geht weiter. Der Umweltverband BUND hat am Dienstag Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Magdeburg (OVG) eingelegt. Teile des Beschlusses, den das Verwaltungsgericht Halle vor zwei Wochen gefasst hatte, sollen nun in der nächsten Instanz noch einmal neu bewertet werden. Wenn der BUND Erfolg hat, könnten weite Teile der ans Ufer geschütteten Wasserbausteine nachträglich für rechtswidrig erklärt werden.