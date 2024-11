Halle/MZ - In den Worten von Tomi Wilenius schwingt Wehmut mit. Seiner Frau Tiia entweicht gar ein großer Seufzer. Das finnische Ehepaar muss in diesem Jahr erneut auf das geliebte Weihnachtsfest in der Heimat mit all seinen Traditionen – den morgendlichen Saunagang vor Heiligabend, das große Festessen mit der Familie und den Besuch von Santa Claus – verzichten. Denn: Zwei Tage vor und zwei Tage nach den Feierlichkeiten steht Wilenius als Stürmer für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga auf dem Eis. Einen Weihnachtstrip ins heimische Tampere macht das unmöglich. „Das werden wir vermissen. Vielleicht feiern wir aber trotzdem hier in Halle mit den anderen Finnen auf unsere Art“, sagt Wilenius beim Interview mit der MZ in einem Café in Halles Innenstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.