Bühnen Halle machen Lust auf die kommende Spielzeit

Über das ganze Wochenende wechseln sich Sänger, Musiker und Darsteller auf der Bühne am Markt ab. Sie geben Kostproben davon, was Besucher die kommenden Monaten in den Kulturhäusern in Halle und im Land erwartet.

Halle (Saale)/MZ - Welche Stücke und Inszenierungen wird es in den kommenden Monaten auf Halles Bühnen zu sehen geben? Und welche Bühnen gibt es überhaupt in der Stadt und im Land Sachsen-Anhalt? Das Kulturspektakel gibt an diesem Wochenende erste Einblicke. Sänger, Musiker und Darsteller aus den verschiedenen Kulturhäusern geben sich auf dem Markt in Halle quasi die Klinke in die Hand. Besucher können einfach Platz nehmen, bei Bedarf auch in einem der vielen Liegestühle. Sie können gucken und zuhören, bezahlen müssen sie dafür nicht. Das Kulturspektakel ist kostenfrei.