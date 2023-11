Kleine Schweine ganz groß: Am Thalia Theater feiert eine Produktion einen seltenen Bühnen-Rekord

Schauspieler am Thalia Theater feiern seltenes Bühnen-Jubiläum

Halle (Saale)/MZ. - Otto, Klaus und Hugo dürfen am Donnerstag ein besonderes Ereignis feiern: „Die drei kleinen Schweinchen“, Kennern der Kinderbuchgeschichte als Zilli, Billi und Willi bekannt, stehen an diesem Tag in der Vormittagsvorstellung im Thalia Theater zu einem seltenen Jubiläum auf der Bühne - ein Rekord!