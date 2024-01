Bei der Bürgermeisterwahl in Salzatal entfällt die Mehrheit der Stimmen für Ina Zimmermann (parteilos). Wann das endgültige Ergebnis feststeht.

Amtsinhaberin Ina Zimmermann gewinnt Bürgermeisterwahl in Salzatal

Salzatal/MZ. - Eine knappe Stunde nach dem Ende der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Salzatal stand am Sonntagabend das vorläufige Ergebnis fest: Ina Zimmermann (parteilos) hat, so Wahlleiterin Christine Grunwald, nach erster Auszählung 2.297 Stimmen erhalten und bleibt als Bürgermeisterin im Amt.