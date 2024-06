Halle/MZ. - Immer wieder anhaltende mutwillige Zerstörungen und gelegte Brände haben die Freunde der Stadtbibliothek dazu veranlasst, ihre Bücherzelle in das Neustadt Centrum zu verlagern – und zwar in Form eines offenen Bücherregales.. Zuletzt wurde eine Büchertelefonzelle angezündet, zuvor waren zwei Bücher-Telefonzellen der Freunde der Stadtbibliothek an der Neustädter Passage mit Böllern gesprengt, ständig waren Reparaturen notwendig, erklärt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Kupke.

Da kam das Angebot des Neustadt-Centrums gerade recht, dort nun einen offenen Bücherschrank aufzustellen. „Die Idee, Literatur öffentlich und für jeden Geldbeutel zugänglich zu machen, ist einfach toll“, findet Centermanager Michael Schneider. Die Bücherregale im Center aufzustellen, biete Vorteile für beide Parteien. Auf der einen Seite ist sie dort besser vor Vandalismus geschützt, auf der anderen Seite schlendern Besucher der Bücherregale möglicherweise noch durch die Geschäfte.

In der ersten Etage am Eingang zum Parkdeck D zwischen einem Fotoautomat und der dortigen gelben Packstation sind die Regale von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich. Vom Erdgeschoss aus gelangt man über die Rolltreppe zu dem Schrank. Der Verein hofft, dass die Neustädter die Bücherschränke gut finden und wie bisher fleißig Bücher dort hinbringen und wieder mitnehmen. Eine Erstbefüllung ist bereits erfolgt, nach und nach werde auch Nachschub bereitgestellt. In den nächsten Tagen soll das Umfeld der Regale optisch noch verschönert werden. Die genauen Ideen werden erst noch besprochen.