Sinnloser Bau in Neustadt? Halle soll neue Brücke bekommen, die ins Nichts führt

Die Stadtverwaltung Halle will in Neustadt eine Brücke neu bauen, obwohl es grobe Zweifel an der Sinnhaftigkeit gibt. Es geht um 3,4 Millionen Euro und einen spektakulären Plan, der beinahe in Vergessenheit geraten ist.