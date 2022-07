Brautpaar mit Kutsche ist das Fotomotiv auf dem Marktplatz

Halle (Saale) - Immer wieder sind am Freitag Passanten auf dem Marktplatz stehen geblieben, um ein besonders Bild einzufangen: Eine mit weißen Blumengirlanden und Herzen geschmückte Kutsche, die ein Brautpaar nach der Trauung im Stadthaus abholte. Zwei Schimmel zogen die Kutsche, die zum Reit- und Fahrbetrieb Ulrich in Nietleben gehört. Eine weitere Kutsche mit Anhänger wartete auf die Gäste des Paares, das mit der Kutsche ihre Traumhochzeit perfekt gemacht hat: Für Braut Maren Aderhold aus Halle stand schon von Kindheit an fest, dass sie einmal genau so heiraten möchte. Und Bräutigam Arne Hampel, gebürtiger Berliner, genoß den Tag natürlich auch aus vollen Zügen. Anschließend ging es zur kirchlichen Trauung weiter.