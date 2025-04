Ein Mercedes ist in der Ernst-Abbe-Straße in Halle in Flammen aufgegangen. Zwei junge Brandstifter könnten für den gewaltigen Brandschaden verantwortlich sein.

40.000 Euro Totalschaden bei Brand in Halle! Zündeten zwei Jungen den Mercedes an?

Halle (Saale). - Am Montagabend ist gegen 22.30 Uhr in der Ernst-Abbe-Straße in Halle-Neustadt ein Mercedes in Brand geraten.

Zunächst sei der Radkasten des teuren Wagens angezündet worden, heißt es auf Nachfrage von Seiten der Polizei. Von diesem aus verbreiteten sich die Flammen auf das ganze Auto. Trotz des schnellen Eintreffens der Berufsfeuerwehr Halle ist das Fahrzeug durch die Flammen vollständig zerstört worden. Es entstand ein Totalschaden.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindern, heißt es.

Die Feuerwehr Halle konnte den brennenden Mercedes zügig löschen. (Foto: Marvin Matzulla)

Der entstandene Schaden liegt nach Polizeiangaben bei 40.000 Euro.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Brandstiftung gegen zwei Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Passanten hatten laut den Angaben gesehen, wie diese vom Brandort wegrannten. Sie sollen in Richtung Magistrale geflüchtet sein, heißt es.