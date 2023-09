Im Alten Schlachthof in Halle ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 43 Kräften im Einsatz. Kameraden kämpften von außen und in der Ruine gegen die Flammen.

Mit Video: Lodernde Flammen und Rauch - Alter Schlachthof in Halle brennt schon wieder

Halle/MZ - Aus bislang noch ungeklärter Ursache hat es am Donnerstagnachmittag in einem Gebäude auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in Halle gebrannt.

Im Video: Erneut Feuer im Alten Schlachthof in Halle ausgebrochen

Im Schlachthof in Halle hat es erneut gebrannt. (Kamera: Denny Kleindienste, Schnitt:Christian Kadlubietz).

Die Rauchsäule und die Dampfwolken, die bei den Löscharbeiten entstanden, waren weithin sichtbar. Nach ersten Erkenntnisse sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Die Feuerwehr war mit 43 Kräften im Einsatz. Foto: Denny Kleindienst

Die Feuerwehr, die mit insgesamt 43 Einsatzkräften vor Ort war, hatte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle. Der Brand wurde sowohl von zwei Drehleitern aus bekämpft, die an zwei unterschiedlichen Seiten des Gebäudes positioniert wurden, als auch von einem Löschtrupp im Inneren des Gebäudes.

Feuer im Schlachthof in Halle: Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden

Vor allem für die Kameraden im Haus waren die Löscharbeiten mit einem hohen Risiko verbunden, wie ein Feuerwehrmann vor Ort erklärte. Schließlich handelt es sich beim dem Haus um eine Ruine. Das Feuer hatte den gesamten Dachstuhl ergriffen.

Auch Drehleitern kamen bei den Löscharbeiten zum Einsatz. Foto: Denny Kleindienst

Obwohl der Brand relativ schnell unter Kontrolle war, dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden und zogen sich bis in den Abend hin. Im Einsatz waren unter anderem der Löschzug der Südwache sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Trotha und Diemitz.

Auf dem Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Rangierbahnhof kommt es immer wieder zu Bränden. Im Verdacht standen dabei zumeist Brandstifter. Auch im aktuellen Brandfall liegt laut Feuerwehr der Verdacht nahe, dass jemand gezündelt hat.