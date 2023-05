Einige Wochen war es ruhig in der Südstadt, doch nun schlägt der Brandstifter seit wenigen Wochen immer wieder zu. Heute Nacht gingen erneut ein Pkw und sieben Mülltonnen in Flammen auf.

Brandstifter wieder aktiv: Seit Wochen brennt es wieder in Halle-Südstadt

Feuer in Halle-Süd

Auch dieser Müllcontainer wurde durch Feuer in der Südstadt zerstört.

Halle (Saale)/MZ - Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilt, sind der Nacht zum Samstag im Burgliebenauer Weg gegen 1 Uhr sieben Müllcontainer, welche in einem umzäunten Bereich abgestellt waren, in Brand geraten.

Kurz darauf stellte die Polizei auf einem Parkplatz im Radeweller Weg einen brennenden Pkw Toyota fest. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der Toyota vollständig aus. Die Ermittlungen wurden in beiden Fällen aufgenommen.

Bereits seit Monaten zündelt ein Brandstifter in der Südstadt. Immer wieder gehen dabei Autos und Müllcontainer in Flammen auf. Der Schaden beträgt bereits mehrere Zehntausend Euro. Auf der Suche nach einem Täter tappt die Polizei nach MZ-Informationen bisher im Dunkeln.