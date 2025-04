Halle (Saale)/MZ - Unbekannte haben am Dienstagabend auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs an der Freiimfelder Straße wieder Feuer gelegt. Wie es vor Ort hieß, soll es an mehreren Stellen gebrannt haben. Eine der Rauchsäulen war weit zu sehen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. In der Vergangenheit hatte es auf der Industriebrache mehrere große Feuer gegeben. Grund war zumeist Brandstiftung.