In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr zur Vogelweide ausrücken. Zwei Autos und eine Dixi-Toilette wurden vollständig durch Feuer zerstört.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 10.08.2025, 14:37
Die beiden Pkw in der Vogelweide brannten vollständig aus. Auch eine Dixi-Toilette wurde zerstört. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - In den frühen Morgenstunden des Sonntags sind in der Vogelweide in Halle zwei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 5 Uhr aus. Betroffen waren ein Seat und ein VW, die dicht beieinander geparkt standen.