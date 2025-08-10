In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr zur Vogelweide ausrücken. Zwei Autos und eine Dixi-Toilette wurden vollständig durch Feuer zerstört.

Brandstifter an der Vogelweide? Autos und Dixi-Toilette standen in Halle in Flammen

Die beiden Pkw in der Vogelweide brannten vollständig aus. Auch eine Dixi-Toilette wurde zerstört.

Halle (Saale)/MZ - In den frühen Morgenstunden des Sonntags sind in der Vogelweide in Halle zwei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 5 Uhr aus. Betroffen waren ein Seat und ein VW, die dicht beieinander geparkt standen.