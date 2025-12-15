„Hauptsache Halle“ will keine gemeinsame Sache mehr Brandmauer gegen Linke? Fraktion überrascht im Stadtrat Halle mit Beschluss
Die Stadtratsfraktion „Hauptsache Halle“ hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss in Richtung Linkspartei gefasst. Was hinter dieser neuen „Brandmauer“ steckt.
15.12.2025, 18:00
Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich war die AfD die einzige Fraktion im halleschen Stadtrat, mit der es offiziell keine Zusammenarbeit vonseiten der anderen Fraktionen gibt. Doch das hat sich jetzt geändert. Seit kurzer Zeit gibt es auch eine Art Brandmauer gegen die Linkenfraktion. Zumindest hat der Verein „Hauptsache Halle“ einen „Unvereinbarkeitsbeschluss“ in Richtung Linkspartei gefasst. Was steckt dahinter?