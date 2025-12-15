Die Stadtratsfraktion „Hauptsache Halle“ hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss in Richtung Linkspartei gefasst. Was hinter dieser neuen „Brandmauer“ steckt.

Hinter der Stadtratsfraktion „Hauptsache Halle“ steht der gleichnamige Wählerverein um Vorsitzenden Sven Thomas (2.v.l.).

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich war die AfD die einzige Fraktion im halleschen Stadtrat, mit der es offiziell keine Zusammenarbeit vonseiten der anderen Fraktionen gibt. Doch das hat sich jetzt geändert. Seit kurzer Zeit gibt es auch eine Art Brandmauer gegen die Linkenfraktion. Zumindest hat der Verein „Hauptsache Halle“ einen „Unvereinbarkeitsbeschluss“ in Richtung Linkspartei gefasst. Was steckt dahinter?