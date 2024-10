Innerhalb kürzester Zeit ist es in Morl und Domnitz zu Bränden gekommen. 50 Kameraden mussten in der Nacht zum Sonntag ausrücken. Ein Zusammenhang wird geprüft.

Das Feuer in Morl sorgte in der Nacht für große Rauchwolken über dem Gebäude. 50 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort, um es zu löschen.

Morl/Domnitz/MZ. - Zu zwei Bränden mussten die Feuerwehren im nördlichen Saalekreis am Wochenende ausrücken. Gegen 2.20 Uhr am Sonntag fand der erste Einsatz im Brachwitzer Weg in Morl statt. Dort brannte laut Angaben der Polizei auf einem Firmengelände eine leerstehende Lagerhalle. Mehr als 50 Kameraden waren zur Brandbekämpfung vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Halle wurde jedoch komplett zerstört. Wie hoch der Schaden ist, sei noch unklar.

Zwei Stunden später rückten die Kameraden erneut aus. Dieses Mal brannte es im Bereich des Windparks in Wettin-Löbejün, zwischen Nauendorf und Domnitz. Zahlreiche Autoreifen in einem Futtersilo hatten Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Auch Zusammenhänge zwischen beiden Bränden werden geprüft.