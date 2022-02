Brand in Lieskau: Aus Halle kommt Unterstützung

Am Sonntagnachmittag gab es einen großen Feuerwehreinsatz in Lieskau im Saalekreis.

Lieskau/MZ/TGO - In Lieskau im Saalekreis im Saalekreis ist am Sonntagnachmittag ein großes Feuer ausgebrochen. Laut Polizeiangaben standen ein Wohnwagen und Carport in der Kirchstraße in Flammen.

Da das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen, kamen Einsatzkräfte aus der Umgebung zu Hilfe. Dazu kam die Freiwillige Feuerwehr Halle-Dölau sowie die Berufsfeuerwehr aus Halle. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von bis zu 100.000 Euro aus.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.