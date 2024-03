Feuerwehreinsatz in Halle Brand im Kindergarten-Küche in Halle: Feuerwehr mit Großeinsaz

In der Integrativen Kita Freiimfelde in Halle hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Zur genauen Brandursache hält man sich bisher bedeckt. Was bisher über den Feuerwehr-Einsatz bekannt ist.