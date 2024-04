In der Nacht zum Freitag brannte im Akazienweg in Halle ein Auto. Die Feuerwehr musste mit einem C-Rohr löschen.

Feuerwehr rückt aus: Audi in Halle steht in Flammen

Brand in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Freitag ist im Akazienweg in Halle ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde kurz vor Mitternacht über den Autobrand informiert und kam mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Südwache zum Einsatz.

Der Eigentümer des Autos unternahm bereits erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr übernahmen die Restlöscharbeiten mit einem C-Rohr. Doch zu retten war der Audi nicht mehr. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache noch in der Nacht aufgenommen und muss nun klären, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung für das Feuer ursächlich ist.