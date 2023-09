In Halle (Saale) ist am Donnerstagabend vor einem Großbrand auf dem RAW-Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs gewarnt worden. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Mit Video: Großbrand auf RAW-Gelände am Hauptbahnhof Halle - Feuerwehr im Einsatz

Halle/MZ - In Halle (Saale) hat es am Donnerstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Großbrand gegeben. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, es ist zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, die Stadt Halle (Saale) hat über Katwarn davor gewarnt.

In Halle (Saale) ist am Donnerstagabend vor einem Großbrand auf dem RAW-Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs gewarnt worden. (Kamera: Dirk Skrzypczak, Schnitt: Bernd Stiasny)

Zum wiederholten Male hat es auf dem früheren RAW-Gelände, in der Karl-von-Thielen-Straße, gebrannt. Dort hatte es in der Vergangenheit immer wieder Brandstiftungen gegeben. Am Donnerstagabend brannte dort eine Halle vollständig, die Rauchentwicklung war enorm. Die Feuerwehr war auf dem Raw-Gelände mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch mit einer Drehleiter wurde gelöscht.

Die Warnapp Katwarn warnt am Donnerstagabend vor dem Großbrand in Halle (Saale). (Screenshot: MZ)

Über dem Gebiet gab es eine riesige Rauchwolke. Die Rauchwolke ist in den Norden der Stadt gezogen. Sicherheitspersonal hatte den Bereich großräumig abgesperrt.

Das ehemalige Ausbesserungswerk der Reichsbahn, in dem bis zur Wende Tausende Menschen arbeiteten, ist seit über drei Jahrzehnten verwaist. Immer wieder kommt es dort zu Brandstiftungen. Das Gelände soll weiter entwickelt werden und ein neues Stadtviertel entstehen.