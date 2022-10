Schwerer Wohnungsbrand im Südpark - Flammen schlagen aus dem Fenster

Im Südpark ist in der Nacht zum Sonntag eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Wie die Feuerwehr in letzter Minute eine massive Brandausbreitung verhindern konnte.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagabend wurde die Feuerwehr gegen 22 Uhr in den Südpark von Halle-Neustadt alarmiert. In einer Wohnung in der Offenbachstraße ist aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasend schnell in der gesamten Wohnung aus und schlugen aus den Fenstern.