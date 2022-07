Boutique-Inhaberin aus Halle zieht sich mit 70 Jahren zurück - und hat neue Pläne

Halle (Saale)/MZ - Für immer schließen? Auf keinen Fall. Eine Geschäftsaufgabe kam für Christel Vogel nicht in Frage. Aber sie hat eine Nachfolgerin gefunden. Susanne Stelzer-Fiedler, Inhaberin des Teegeschäftes gleich nebenan, führt die Boutique „Kokon“ in der Großen Steinstraße 9 weiter. Offiziell ist das Geschäft schon übergeben. Aber Christel Vogel wird ihrer Nachfolgerin in nächster Zeit noch zur Seite stehen. Ende der Woche geht es für beide zur Messe nach Hamburg - Ware fürs Weihnachtssortiment aussuchen und ordern. „Dann werde ich Frau Stelzer-Fiedler auch den Lieferanten vorstellen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe“, kündigt die Geschäftsfrau an. Gute Kontakte seien immer hilfreich, hat sie in ihrer Zeit als Boutique-Inhaberin festgestellt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<