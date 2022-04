Bösel vor WM-Kampf: So bereitet sich der Freyburger auf das Boxduell vor

Halle (Saale) - Der Trainer nimmt es mit Humor. Ausgerechnet bei jener Übung verdient sich sein Schützling die besten Noten, bei der er vor ihm wegrennt. Dominic Bösel muss gerade den Bildschirm an der Wand mit dem beweglichen Konterfei von Dirk Dzemski verfolgen, schnell reagieren und zwischen blinkenden Feldern am Boden hin- und herflitzen. „Der Zweck“, sagt Dzemski augenzwinkernd, „heiligt die Mittel“. Wichtig sei, dass sein Boxer Ende März topfit ist. Dann steht der nächste WM-Kampf ...

