75-Kilo-Bombe am Fußballzentrum auf Silberhöhe entdeckt - so lief die Entschärfung

Halle (Saale)/MZ - „Ich habe noch geschlafen, als es mehrmals an meiner Tür geklingelt hat“, erzählt Gül Özay. „Dann habe ich von der Bombe erfahren und hatte erstmal Panik.“ Viel Zeit zum Nachdenken blieb der Mutter von vier Kindern nicht. Mit ihrem Baby machte sie sich auf den Weg zur Kita ihres Sohnes und ging schließlich in die Turnhalle der Grundschule Silberwald, die am Dienstag als Sammelpunkt für alle Evakuierten galt, die ihr Zuhause aufgrund des Bombenfundes in der Willi-Bredel-Straße in Halle verlassen mussten. Für Özay war das die erste Evakuierung. Einige andere Einwohner hingegen haben sich an solche Situationen schon gewöhnt.