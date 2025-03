Halle (Saale)/MZ - Kein Aprilscherz: Am Dienstag öffnet in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs in Halle wieder ein Blumengeschäft. Am Montag waren Mitarbeiterinnen von „Blume 2000“ wie Heike Struensee dabei, den Pavillon für den Verkaufsstart vorzubereiten. Das Bahnhofsmanagement freut sich über den neuen Mieter. Man erfülle mit dem Angebot einen zentralen Wunsch von Reisenden, heißt es.