Mit einem mobilen Messsystem geht das Ordnungsamt in Halle auf Raserjagd. Großen Erfolg gab es zuletzt am Freitagabend auf der Hochstraße.

Mit Tempo 122 über die Hochstraße in Halle erwischt: Ordnungsamt blitzt jetzt flexibler

Blitzer in Halle

Mit diesen Blitzer hat wirklich niemand gerechnet. 199 Mal in nur knapp zwei Stunden löste er aus.

Halle (Saale) - Im Akkord blitzte es am Freitag, 23. Februar 2023, auf der Hochstraße in Richtung Halle-Neustadt. Dabei ist das Messgerät, mit dem das Ordnungsamt an einer eher ungewöhnlichen Stelle Raser aufs Korn nahm, nicht neu. Innerhalb einer guten Stunde löste die Anlage 199 Mal aus.

„Die Stadt hat sich 2020 mit der Beschaffung des neuen Blitzerfahrzeugs auch ein mobiles Messsystem angeschafft.

Die Anlage ist Bestandteil der Ausstattung und kann auch separat eingesetzt werden“, heißt es auf Nachfrage der MZ. Insofern sei das Gerät nicht neu, teilte die Stadt mit.

Spitzenwert 122 km/h innerorts: Was den Fahrzeugführer nun erwartet

Geblitzt hatten die Mitarbeiter Freitagabend von 19.30 Uhr bis 21.20 Uhr. Der Spitzenwert lag bei Tempo 122. Erlaubt waren 50 km/h.

Den Raser erwartet nun eine saftige Geldstrafe in Höhe von 738,50 Euro sowie drei Monate Führerscheinentzug. Auch zwei Punkte in Flensburg kommen ins Register.

Wie viel Geld am Freitag eingeblitzt wurde, muss noch ausgewertet werden

Wie viel Geld konkret die Blitz-Aktion am Freitagabend in die Stadtkasse gespült hat, ist noch nicht bekannt. Gekostet hatte der TraffiStar S350 bei seinem Kauf vor vier Jahren rund 243.000 Euro inklusive Fahrzeug, zwei Mess-Systemen sowie Zubehör.

Blitzer in Halle gesprengt: 125.000 Euro Schaden

Unterdessen hat sich die Stadt zum gesprengten Blitzer aus dem Böllberger Weg geäußert. Anfang Januar zerstörten unbekannte Täter einen der städtischen Superblitzer, im Volksmund „Gulaschkanone“ genannt (die MZ berichtete).

Wie die Verwaltung mitteilt, entstand bei dem Angriff auf das Gerät ein Sachschaden von 125.000 Euro. Der Blitzer müsse repariert werden und sei vorläufig nicht einsatzbereit.