An Ostern fiel das Spiel der Wildcats in Neckarsulm aufgrund eines rutschigen Bodens aus. Die Ursache ist vor der Neuansetzung immer noch unklar.

Halle/MZ - Auch für Bernd Dollmann ist diese Sache ein Mysterium. Für das Vorstandsmitglied der Sport-Union Neckarsulm sei es „unerklärlich“, wie es dem SWR sagt, wie es vor zwei Wochen zum rutschigen Boden in der städtischen Sporthalle „Ballei“ kommen konnte, aufgrund dessen das Kellerduell in der Handball-Bundesliga zwischen Neckarsulm und Union Halle-Neustadt kurzfristig abgesagt werden musste.

Dollmann sei letztmals zwei Tage vor dem Spiel in der Halle gewesen, da sei der Boden noch in einem normalen Zustand gewesen. 48 Stunden später aber war er an einigen Stellen so glatt, dass im Konsens beider Vereine und der Schiedsrichter die Verletzungsgefahr zu groß gewesen wäre.

Am Sonntag (17.30 Uhr/Dyn und sportdeutschland.tv) wird die Partie nachgeholt. Das hat die Ligaleitung entschieden, obwohl noch immer nicht geklärt werden konnte, wer die Verantwortung dafür trägt, dass der Boden rutschig war. Ein von der Stadt Neckarsulm in Auftrag gegebenes Gutachten ergab, dass sich eine „ölartige Substanz“ darauf befunden hatte. Wer diese auftrug, sei aber nicht nachzuvollziehen, teilte die Stadt mit. Die Reinigungsfirma, wie anfangs gemutmaßt, sei nicht verantwortlich. Die Ligaleitung sah jedoch auch die Sport-Union nicht in der Verantwortung, entschied deshalb auf Neuansetzung des Spiels.

Jan-Henning Himborn, der Sportchef der Wildcats, möchte die nebulösen Umstande rund um die Absage nicht kommentieren. Halle hat sich in den vergangenen Tagen aber noch einmal an die Liga gewandt, hofft darauf, dass zumindest die entstandenen Kosten zurückerstattet werden. „Wir haben uns Rechtsbeistand geholt und ein Schreiben an die Liga fertig gemacht, bisher aber noch keine konkrete Antwort“, berichtet Himborn. Nach MZ-Informationen hat Union die Reise nach Neckarsulm am Ostersamstag inklusive der Verpflegung rund 2.000 Euro gekostet. Bleiben die Wildcats am Ende auf den doppelten Kosten sitzen?

Sportlich ist das Duell beim Tabellenschlusslicht „eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vergangenheit“, sagt Himborn. Für Neckarsulm ist es die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Die Wildcats dagegen könnten mit einem Sieg einen enormen Schritt in Richtung Bundesligaverbleib machen. Himborn ist positiv gestimmt: „Die Mannschaft hat in den jüngsten Spielen einen guten Eindruck hinterlassen, wir müssen das wieder auf die Platte bekommen.“